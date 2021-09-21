Ученые рассказали о неожиданной пользе соли 3 21.09.2021, 12:59

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Эффект был обнаружен после эксперимента на мышах.

На протяжении десятков лет специалисты рекомендовали сокращать количество соли в рационе, заявляя, что богатая ею диета может привести к воспалению, повышенному кровяному давлению и сердечному приступу. Несколько лет назад ученые выяснили, что потребление большого количества хлорида натрия выступает мощным иммуномодулятором, связанным с сильной воспалительной реакцией, и усугубляет воспаление тканей при язвенном колите и аутоиммунном энцефаломиелите, пишет Naked science.

Однако недавние исследования показали, что диета с высоким содержанием соли способствует подавлению роста опухоли. И ученым из Института трансляционных медицинских наук и технологий в штате Харьяна на севере Индии удалось подтвердить это в опытах на мышах c раком. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

Для начала грызунам подкожно имплантировали клетки меланомы (злокачественное новообразование кожи). Затем первую группу посадили на диету, содержащую 0,9% хлорида натрия природного происхождения, вторую — на диету с 1,0% NaCl, а третью — с 4% NaCl. Различий в количестве килокалорий и потреблении воды не было. После этого исследователи изучали различия в росте опухоли у подопытных, измеряя ее объем и массу. Как оказалось, у животных, съедавших больше соли, прогрессирование рака значительно замедлялось, в отличие от остальных испытуемых.

«Поскольку у пациентов с определенными видами рака выявили дефицит натрия в сыворотке и ионный дисбаланс, мы предположили, что диета с высоким содержанием соли способна восстанавливать уровни натрия и смягчать эффекты гипонатриемии (когда концентрация ионов натрия в плазме крови падает ниже нормы. — Прим. ред.). В соответствии с этим, мы обнаружили примерно 35%-ное снижение уровней Na+ в сыворотке крови у мышей с меланомой по сравнению со здоровыми животными. А у мышей, потреблявших больше соли, этот показатель затем восстанавливался до нормы. <…> Неожиданно наши данные показали, что диета с повышенным содержанием соли хорошо переносится без каких-либо токсикологических эффектов на основные органы — мозг, толстую кишку, сердце, почки, печень, легкие и селезенку — и без серьезных гистологических изменений или явных признаков аритмии», — пишут ученые.

Противоопухолевый эффект соли авторы работы объясняют способностью такого типа питания увеличивать количества бифидобактерий в микробиоте и вызывать повышенную проницаемость кишечника, вследствие чего эти грамположительные анаэробные бактерии могут перемещаться и локализоваться внутри новообразования. В результате улучшалась функция естественных киллеров (NK-клетки) — и начиналась регрессия рака. Также происходило ингибирование мембранного белка PD1, который предотвращает атаку Т-клеток опухолями.

Причем потреблять много хлорида натрия необязательно: дополнительные исследования показали, что диета с умеренным содержанием соли в сочетании с противораковыми препаратами тоже приводила к замедлению роста опухоли.

«Поскольку соль удаляет иммуносупрессивную среду внутри опухоли, мы предположили, что иммунитет к опухоли, опосредованный диетой с высоким содержанием хлорида натрия, будет эффективно работать в различных экспериментальных моделях рака. И наши данные показали, что у мышей, потреблявших больше соли, наблюдается устойчивый регресс не только рака кожи, но еще легких и груди. Кроме того, подобная диета эффективно контролировала рост опухоли и после операции», — подытожили ученые.

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