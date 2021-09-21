МТС продадут туркам?12
- 21.09.2021, 13:00
- 4,592
Россияне не против.
Изданию «Наша Нива» стало известно о том, что обсуждается возможность продажи мобильного оператора МТС, 51% акций которого принадлежит государственной компании «Белтелеком», а еще 49% — российским «Мобильным телесистемам».
Как сообщают источники, рассматривается продажа белорусского МТС одной из турецких компаний. Вместе с МТС власти хотели бы продать и Белтелеком. (Белтелеком называют одним из объектов пятого пакета санкций).
Источники: Новый пакет санкций будет распространяться на пять банков, включая Банк развития, а также на деревообработку и Белтелеком
«Русские не против этой сделки, их уже настолько допекла эта белорусская история и вечное ожидание худшего, что они даже готовы помочь белорусам продаться, чтобы дальше им (мобильным оператором МТС) занимался кто-нибудь другой.
Сумма сделки сильно зависит от условий, на которых договорятся продавать — только белорусскую часть или белорусскую вместе с российской, или же с Белтелекомом впридачу или без него.
За белорусскую долю хотят 300 миллионов долларов, но это маловероятная сумма, так как продать актив в Беларуси уже очень сложно. Упрощает ситуацию то, что турки присутствуют на рынке, ведь Life принадлежит компании Turkcell», — сообщают нам компетентные источники.
Напомним, вчера в МТС-Беларусь сменился директор. Многолетнего руководителя Владимира Карповича сменил Владислав Андрейченко — сын «спикера парламента» Владимира Андрейченко. Московские акционеры, равно как и менеджеры компании, узнали об этом назначении из БелТА.