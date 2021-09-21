Партия Трюдо снова выиграла выборы в Канаде 21.09.2021, 13:10

фото: REUTERS

Но у политика не будет большинства в парламенте.

На досрочных парламентских выборах в Канаде побеждает Либеральная партия действующего премьер-министра Джастина Трюдо. Однако у его сторонников не будет абсолютного большинства, сообщает svoboda.org.

Согласно предварительным результатам прошедшего 20 сентября голосования, либералы получат в парламенте 156 мест, тогда как для большинства необходимы 170 мандатов.

За Консервативной партией в новом парламенте сохранится статус главной оппозиционной силы. После обработки более 90 процентов протоколов, консерваторам прогнозируют не менее 121 кресла.

"Тогда как еще остаются неподсчитанные голоса, мы уже видим, что миллионы канадцев проголосовали за прогрессивный план развития", - заявил Джастин Трюдо, выступая в Монреале. Это уже его третья победа на федеральных выборах, но критики называют нынешнее голосование пустой тратой времени и денег. Как отмечает "Би-би-си", итоги выборов показывают, что состав будущего парламента будет не сильно отличаться от предыдущего, избранного в 2019 году.

Призыв 49-летнего премьера провести досрочные выборы, вторые за два года, многие рассматривают как попытку Трюдо сформировать правительство большинства на фоне успешных усилий его кабинета в борьбе с коронавирусом.

Однако некоторые критикуют премьера именно за неподходящее, как они полагают, время для голосования из-за четвертой волны пандемии. Оппозиция также указывает, что нынешние выборы стали самыми дорогими в истории Канады. Они обошлись бюджету в 600 миллионов канадских долларов или в 470 миллионов долларов США.

"Канадцы оставили его (Трюдо) с очередным меньшинством, но стоимостью в 600 миллионов, и с еще более серьезными разногласиями в нашей великой стране", - подчеркивает лидер консерваторов Эрин О’Тул.

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