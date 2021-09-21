«Все, что могут сделать врачи — капельницы раствора, чтобы разбавить ковидную кровь» 6 21.09.2021, 13:20

8,248

иллюстрационное фото

В Беларуси свирепствует коронавирус.

Министерство Здравоохранения официально признало четвертую волну COVID-19 в Беларуси. Треть госпитального фонда страны перепрофилировали под больных «короной». Вдвое больше пациентов, чем при предыдущих волнах, нуждаются в кислородной поддержке, отмечают медики. Однако вакцинированные пациенты болезнь переносят гораздо легче, пишет сайт «Радыё Свабода».

«Коварный COVID – интеллектуальный, может подстраиваться под жаропонижающие»

13 сентября на COVID-19 заболела вся семья лидера РОО «Перспектива» Анатолия Шумченко. Сам он в довольно тяжелом состоянии находится в кардиологическом отделении 1-й клинической больницы, которую в конце прошлой недели полностью перепрофилировали под больных коронавирусной инфекцией.

Анатолий начал температурить примерно дней 10 назад и всю «историю болезни» коротко записывает в Фейсбуке.

«Компьютерная томография – только по назначению доктора. Доктор не связывался. Лечения никакого нет – аспирин, витамины С, Д и цинк, много воды», – написал он в Фейсбуке 13 сентября.

14 сентября скорая помощь отвезла Анатолия в 1-ю городскую клиническую больницу. Температура у него поднялась до 39 градусов, компьютерная томография показала 25% поражения легких, поставили диагноз «пневмония». Анатолий написал, что рядом в палате лежит сосед, привитый «Спутником»: «одышка, ему трудно ходить, повреждение легких».

По мнению господина Шумченко, вакцины не могут угнаться за мутацией новых штаммов.

«Все, что могут сделать врачи — капельницы раствора, чтобы разбавить ковидную кровь, поставить укол гепарина в живот против тромбоза, сбить температуру; если возможно, дать кислород и поднять сатурацию. Все остальное зависит от вашего организма.

Коварный ковид – интеллектуальный и к тому же может подстраиваться под жаропонижающие: когда первый раз собьет температуру, а потом уже лекарства не работают.

Сегодня у меня традиционные «тройчатка» и парацетамол в капельницах не сработали, и к вечеру температура поднялась до 39,1. пришлось колоть гормоны. Пока сработал, но вопрос, насколько и как дальше. Тройчатка также прекрасно сбивала до поры, до времени», - написал Анатолий 15 сентября.

До сих пор ему ставят много капельниц. Предприниматель шутит, что вены у него остались только на кисти. Высокая температура пока держится, анализы плохие. 20 сентября утром сатурация упала до 88 (сатурация ниже 92, считается критической).

Что касается работы медиков, Анатолий пишет: «персонал учтивый и вежливый. Работают, не жалея себя».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».