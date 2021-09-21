Разгадана тайна появления «черных» тигров 21.09.2021, 13:31

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Темные широкие полосы объяснили редким фенотипом в изолированной популяции.

Команда генетиков из Индии и США изучила редких тигров с черными широкими полосами, которые иногда встречаются в индийском штате Орисса. По мнению специалистов, к столь необычному окрасу животных привела изолированность популяции, пишет «Вокруг света».

Первые сообщения о встречах с «черными» тиграми из обозначенной области начали поступать почти полвека назад. Примечательно, что все встречи происходили на территории заповедника Нанданканан, где тигры находились под защитой. Но группа была изолирована от сородичей, и животные в ней не могли скрещиваться с другими тиграми, обитающими за пределами парка.

Специалисты собрали образцы тканей всех тигров, обитающих в Нанданканане. Среди них были как тигры обычного окраса, так и «черные» особи. Каждый образец затем подвергался секвенированию генома.

Ученым удалось идентифицировать рецессивный одиночный нуклеотид, который, как показали предыдущие исследования, у других видов кошек отвечает за структуру шерсти. Затем команда сравнила нуклеотид с данными, полученными от других тигров в Индии. Это позволило обнаружить редкий фенотип у 58% тигров, живущих в заповеднике. Ни у одного из тигров, живущих за пределами заповедника, подобных характеристик не наблюдалось.

В изолированной популяции частота проявления рецессивного гена становится все более распространенной. Тигренок получает широкие черные полосы, если наследует мутацию от обоих родителей.

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