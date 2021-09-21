Foreign Policy: Россия вместе с Беларусью использует нелегалов 1 21.09.2021, 13:40

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Худший сценарий еще не начался.

Влиятельный американский журнал Foreign Policy выпустил большую статью о миграционном кризисе на границе Беларуси и Евросоюза, где на Запад пытаются нелегально попасть тысячи граждан стран Азии и Африки.

В статье не раскрывается новых схем доставки мигрантов на границу. Упоминается, что первым, еще в июле, о схеме операции рассказал «Белсат». Издание пишет и о санкциях против режима Лукашенко, и о «застрявших» мигрантах, которых не пускают в Евросоюз и не выпускают обратно с границы белорусские пограничники.

Однако если обычно фразы «мигранты как оружие» и «гибридная атака» в этом кризисе касались только белорусского режима, Foreign Policy делает акцент на том, что кризисом пользуется и Россия. Упоминается, что подобный сценарий прогнозировали еще в 2018 году, но тогда предполагали, что Россия будет атаковать Польшу потоком нелегальной миграции через Украину.

«Это совместная провокация Минска и Москвы, – заявил изданию Гжегож Кучиньски, директор программы Евразия Warsaw Institute. – Сегодня Лукашенко полностью зависит от Путина, и, более того, у белорусских служб на Ближнем Востоке нет достаточно ресурсов для проведения такой операции».

Эксперт предостерегает: реальный кризис начнется, если Кремль решит создать миграционный коридор через Россию для транспортировки тысяч беженцев из Афганистана. Произойдет ли это, зависит от реакции Польши, стран Балтии и Брюсселя на нынешнюю «демо-версию» миграционного кризиса, рассуждает Foreign Policy.

В комментарии Foreign Policy директор «Белсата» Агнешка Ромашевская-Гузы заявила:

«Режим Лукашенко массово репрессирует людей в Беларуси и не остановится ни перед чем, чтобы дестабилизировать Европу».

Российская и белорусская пропаганда уже выставляют страны Евросоюза как нарушителей прав человека. В Польше и Литве уже начались внутренние политические конфликты из-за того, что делать с мигрантами.

Сейчас Европа должна противостоять реальности гибридных атак на Евросоюз и НАТО в восточных приграничных странах, резюмирует американский журнал. Поскольку авторитарные режимы стремятся посеять внутренний разлад и хаос в Польше и Балтии, их оружием выбора становятся беспомощные люди.

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