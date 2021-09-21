Санкции против Лукашенко: эффект будет нарастать 21.09.2021, 13:49

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Ограничения уже сейчас затрагивают до 13% белорусского экспорта.

Санкции Запада, по мнению старшего научного сотрудника Центра экономических исследований BEROC Дмитрия Крука, являются основным вызовом для белорусской экономики, уже сейчас затрагивая до 13% экспорта. В течение года-двух потенциальные потери способны вызвать "падение ВВП до 10% с момента шока". Между тем, полагает Крук, белорусская экономика уже вступила в фазу замедления роста, в 2022 году весьма вероятно сползание в рецессию, а долгосрочный фон - негативный. Уязвимым местом, говорит эксперт, остаются высокие инфляционные ожидания населения, а также низкая ликвидность в иностранной валюте и финансовая стабильность, передает dw.com.

"Способность Нацбанка подчинить инфляцию в среднесрочном периоде сомнительна. Одна из главных причин - тотальное недоверие к нацвалюте и банковской системе, а также к экономической политике властей", - указал Крук. И напомнил, что на фоне политического кризиса и санкций белорусы забирают свои депозиты из банков, прежде всего валютные: "Люди складывают деньги под матрац". При этом Крук отмечает, что многое будет зависеть от того, в какой мере материализуются потенциальные потери от санкций - фактический их охват может оказаться меньше теоретического из-за различных логистических и прочих схем обхода с участием России.

Эффект от экономических рестрикций, прогнозирует экс-советник по экономической безопасности Совбеза Беларуси Евгений Бурый в дальнейшем будет только нарастать: "ЕС планирует пятый пакет санкций, в перспективе - новые ограничения от США. Санкции работают, они сильно ослабляют режим. В нынешних условиях - это единственный путь для Запада. Если бы их не приняли, террор мог бы быть значительно сильнее, поэтому санкционное давление нужно наращивать и ускорять".

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