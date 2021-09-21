Политолог: Над Москвой взорвана «атомная бомба» 21.09.2021, 13:55

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Фото: AFP

К чему приведут фальсификации на электронном голосовании в российской столице?

У "Единой России" – почти 50% голосов по федеральным спискам. В Москве не победил ни один кандидат, поддержанный "Умным голосованием". Процедура подсчета результатов электронного голосования, серьезно поменявшего соотношение сил в "рискованных" для кандидатов от партии власти УИКах, вызывает много вопросов у наблюдателей и самих кандидатов. В Москве коммунисты при немногочисленной поддержке сторонников вышли протестовать против результатов выборов.

"Умное голосование" не сработало? "Единая Россия" снова будет в большинстве и ничего не изменится? Об этом в эфире "Настоящего Времени" спросили политолога Федора Крашенинникова.

— Вы уже наверняка слышали, что, согласно предварительным данным ЦИК, ни один кандидат, поддержанный "Умным голосованием", не победил в Москве. Навальный считает, что это фальсификации, махинации с результатами именно электронного голосования. А вы как считаете?

— Я считаю абсолютно так же. Я считаю, что над Москвой была взорвана электоральная атомная бомба что называется. Потому что после того, как посчитали все голоса и, в общем, стало понятно, что по голосованию на участках оппозиция выигрывает по многим округам, на Москву сбросили заранее заготовленную эту самую электоральную бомбу, которая перевернула всю ситуацию.

— В виде этого электронного голосования?

— Да, в виде этого электронного голосования. Я считаю, что это большая заготовка на будущее. Очевидно, сейчас уже анонсировала Матвиенко, что они это будут расширять на всю Россию. И я думаю, что это и есть главная идея администрации президента к президентским выборам. Не мытьем, так катанием зарегистрировать – или сказать, что большинство, значительная часть избирателей, зарегистрировалась в системе электронного голосования, – потом одним нажатием кнопки решить все свои проблемы. Дескать, все проголосовали за Путина. Кто там как голосовал, кто там на самом деле зарегистрировался, сами ли эти люди голосовали, можно ли это проверить – все эти вопросы уже сейчас остаются без ответа. Поэтому, конечно, это позорное явление.

Электронная демократия – вещь хорошая, но только в странах, где есть прозрачная, уже сложившаяся за многие годы электоральная система, где люди доверяют своим политикам, доверяют избирательным комиссиям. В России это, конечно, выглядит однозначно как фальсификация в пользу власти. И мы должны запомнить имена всех тех, кто нас агитировал и прославлял эту электоральную ядерную бомбу, с помощью которой "Единая Россия" всех победила. И никогда больше не доверять этим людям, потому что эти люди, по сути, прикрывали своими честными именами откровенное бесстыжее наглое жульничество. К сожалению, очевидно, они и дальше это будут делать, но факт есть факт.

С помощью этих всех игр в электронную демократию, с помощью принудительного нагона на регистрацию тех людей, которые в другой бы ситуации ни в какое электронное голосование не полезли и нигде бы не голосовали, был создан механизм, с помощью которого пропагандист Попов, который проигрывал выборы, смог их якобы выиграть и так далее. Я бы еще поинтересовался, откуда столько голосов у партии "Новые люди". Мне кажется, ей тоже немножко, что называется, "досыпали".

— Сегодня политолог Татьяна Становая в своем телеграм-канале пишет: "Умное голосование" показало, что против лома нет приема. Команда Навального распадется, единства в протестном движении все меньше". Согласны ли вы с такой оценкой и таким прогнозом?

— Я думаю, Татьяна Становая просто, очевидно, хотела хайпануть как-то. Я не очень понимаю, на основании чего она делает такие громкие заявления, возможно, есть какая-то информация, которой нет у меня. Я не знаю ни про какое единство ни в каком движении. Я знаю, что многие люди, которые хотят, чтобы в России ситуация изменилась, будут продолжать это делать. Ни о каком объединении всех со всеми речь не шла, ни о каком распаде команды Навального мне, например, ничего не известно, я об этом ничего не слышал. Так что оставляю все это на том, что Татьяна Становая считает своей совестью.

— Сейчас мы получаем информацию, что в результате "Единая Россия" оставляет за собой в Госдуме конституционное большинство. Значит ли это, что все останется как было – и для системы, и для граждан?

— Я думаю, что все будет гораздо хуже, чем было, потому что мы живем в ухудшающейся реальности. За последние несколько месяцев ситуация в России стала гораздо хуже, чем была. Вот вы в Праге, я в Вильнюсе – так скоро примерно любое обсуждение некомплиментарной ситуации в России и будет только возможным. Потому что в России уже сейчас трудно что-то обсуждать без последствий для себя.

Ситуация будет, несомненно, ухудшаться, и в этом смысле надо, конечно, быть готовыми к расширению репрессий внутри России, к дальнейшей изоляции России. А всем людям, которые не хотят складывать оружие, хотят продолжать бороться, – они должны искать стратегии и объединяться вокруг них. И ни в коем случае, конечно, не упражняться в каких-то красноречивых фразах про то, что все пропало, все бесполезно, давайте все поссоримся, распадемся или, наоборот, давайте же все, наконец-то, объединимся и обнимемся в эмиграции. Можно подумать, от этого что-то изменится.

Судьба России решается в России и только ее гражданами, поэтому мы должны делать все, чтобы поддерживать тех, кто сейчас в России, тех, кто участвовал в этих выборах как наблюдатели, как избиратели, как кандидаты, пытался им быть кто-то, кто-то пострадал за это. Вот эти люди – настоящие герои, давайте будем их поддерживать и призывать всех остальных тоже быть такими, как они.

— После этих выборов, с учетом всех нарушений, которые фиксировали наблюдатели, о которых заявляет оппозиция, власть станет менее легитимной для большинства россиян?

— Я думаю, что такое понятие, как легитимность власти, не существует для большинства россиян. И на этом власть очень хорошо играет. К сожалению, кто начальник – тот и власть, и, в общем, от этого ничего не изменится. То, что люди увидели эту несправедливость, то, что их буквально заставляли, вытаскивали из их укромных убежищ, заставляли идти голосовать, может, не хотели голосовать, может, не хотели никуда регистрироваться – вот это, конечно, все на совести не людей, а власти.

Я ни в коем случае не готов никого винить, потому что людям на самом деле приходится очень тяжело. Люди зависимы от власти, власть этого добивается всеми способами. Поэтому я надеюсь, что все те несчастные люди, которых погнали в пятницу голосовать, которые стояли в очередях, которых заставляли регистрироваться, отбирали логины к их "Госуслугам" и так далее, – надеюсь, что все эти люди испытали чувство глубокого отвращения к власти и к тем, кто заставлял их все это делать.

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