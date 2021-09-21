В Таиланде начали применять новый метод вакцинации от COVID-19
- 21.09.2021, 14:00
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Это позволяет сократить расход вакцины при той же эффективности.
Медики в Таиланде получили разрешение вакцинировать граждан прививками от COVID-19 не внутримышечно, а вводя инъекцию под кожу.
Отмечается, что такой способ вакцинации позволяет сократить расход вакцины при той же эффективности, что и при внутримышечных инъекциях.
Об этом сообщает Reuters.
Глава минздрава Таиланда Анутин Чарнвиракул отметил, что новый метод вакцинации, которые в стране начали испытывать еще в августе, может использоваться медработниками по собственному усмотрению, поскольку была доказана его эффективность.
«Одна доза вакцины может быть использована для пяти внутрикожных инъекций», – заявил директор больницы Вачира на Пхукете Чалермпонг Суконтхапхон.
По его словам, проведенные исследования доказали, что введение прививок под кожу обеспечивает такую же эффективную защиту, как и при введении внутримышечно.
«Этот метод будут применять пока только для бустерной дозы», – отметил глава минздрава Таиланда.
В данный момент в Таиланде наблюдается острый дефицит вакцин, в связи с чем и было решено использовать нетрадиционный метод прививания.
Только 21% из 72 млн граждан стран полностью вакцинировались.