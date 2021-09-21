«Только курица вернулась, а теперь нормального сахара нет» 6 21.09.2021, 14:05

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Соцсети вновь взбудоражены, по сообщениям из разных уголков страны, сахар в магазинах разбирают мгновенно.

Авторы «Комсомолки» побывала в магазинах разных районов столицы и изучила ситуацию

Для начала журналисты заглядывают в классический супермаркет в составе одного из торговых центров на проспекте Дзержинского. Вечером буднего дня здесь оказалось довольно многолюдно. Все основные продукты в наличии, а вот сахар пришлось поискать. Да, он есть, но ассортимент, на первый взгляд, далек от оптимального. Обнаружен рафинад в виде кусочков (1,59 рубля за 500 грамм), тростниковый (1,99 за 450 грамм), сахарная пудра по 1,25 «зайчика» за 200 грамм. При желании на полке найдется также коричневый сахар (3,99 за 500 грамм) и фруктоза – без малого 6 рублей за аналогичный вес. А вот привычных килограммовых пачек нет - ни городейского, ни слуцкого заводов. Интересуемся у продавца, с чем связан дефицит и когда ждать поставок.

– Сложно сказать. Недавно многие люди покупали по 10-15 пачек песка. Наверное, на закатки: вряд ли столько сахара нужно, чтобы подслащивать чай. Честно говоря, не могу сказать, когда привезут новую партию. Зайдите на днях, что ли… – спешно пояснила девушка и отправилась по своим делам.

Мы же бодрым шагом направляемся в магазин другой сети, расположенный по соседству. В нем (о, чудо!) классические килограммовые пачки нашлись. Да, полки не ломятся, но взять несколько пачек проблемы не составит. Цена вопроса - 1,54 и 1,92 рубля за 900 грамм. Обе товарные позиции произведены на слуцком сахарном заводе.

Перебираемся в другой район столицы – Лошицу. Заглядываем в супермаркет на Игуменском тракте. И здесь кускового сахара - в достатке, зато рассыпного нет ни в каких вариациях. Кило сладких прямоугольников можно взять за 3,45 – вдвое дороже рассыпного. Примерно в такую же цену, но в разной фасовке, можно купить ароматизированный аналог. Продавцы, к слову, подсказать время возвращения сахара-песка не смогли.

– Уже почти как с неделю так. Недавно обратила внимание, что люди берут сразу по несколько пачек. Это происходит каждую осень. Но вот чтобы сахарный песок был в дефиците – такого давненько не было. Даже не спрашивайте, когда он вернется на полки. Все зависит от поставщика, – предваряя уточняющий вопрос сказала сотрудница магазина.

«При Горбачеве сахар и то было проще найти»

Не сахарно хлебавши, отправляемся в магазин покрупнее и оказываемся в гипермаркете на улице Горецкого. Здесь, к чести торговой сети, с сахаром на первый взгляд полный порядок: песком забит огромный стеллаж. В основном, это все тот же слуцкий сахар в форм-факторе по 900 грамм. Цена за пачку – 1,68 рубля. Нашелся и разнообразный кусковой сахар от 1,69 до 2,99 в зависимости от фасовки. Резюмируем: в данной точке про дефицит говорить уж точно нет причин.

Выезжаем в центр столицы. В самом сердце города продовольственных магазинов не так много. Заглядываем в торговую точку в формате «у дома» близ Национального банка. Сахар тут есть, однако всего несколько пачек: буквально перед нашим носом одна из покупательниц отправила в корзину сразу 5 упаковок. За кило сладкого песка придется выложить 1,68. Для любителей экзотики можно купить кусковой сахар из Азербайджана – 3,75 и 4,83 рубля за 500 и 800 грамм соответственно. Килограмм городейского аналогичной формы стоит 2,80.

Напоследок заглядываем в еще один супермаркет в столичном микрорайоне Юго-Запад. И здесь нас ждало полное фиаско. На полках нашелся только тростниковый (3,89 за 500 грамм) да желирующий сахар по 3,29 рубля за кило.

– Господи, я уже четвертый магазин обхожу и нигде нормального сахара нет. Ей богу: даже при горбачевском сухом законе найти песок было проще. Только курицу вернули, так сахар пропал! – в сердцах бросает пожилой мужчина, изучая ассортимент прилавка. Впрочем, недоумение овладевало не только им. Многие, оказываясь у стеллажа, с разочарованием уходили прочь.

В свою очередь продавцы рассказали, что проблемы с сахаром начались примерно 15 сентября.

– Не только в конкретно нашем магазине. Такая ситуация, насколько я знаю, во всех точках сети. В той или иной степени. Когда сахар вернется на прилавки, никто не знает, – испытываем дежавю, слыша эту фразу уже в который раз.

«Не беспокойтесь, сахар уже варят»

Итоги нашего сладкого марш-броска оказались неоднозначными. Сказать, что магазинах образовался тотальный дефицит сахара нельзя, хотя его нехватка очевидна. Особенно с точки зрения ассортимента. Так, практически во всех точках нашелся кусковой аналог рафинада. Есть и экзотические версии, вроде ароматизированного, тростникового и коричневого песка. А вот найти обычный сахар без танцев с бубном, вероятнее всего, не получится: придется заглянуть в несколько магазинов. Однако и его разнообразие не столь широко, как в былые времена. В основном на полках присутствует сахар слуцкого производства. Иногда встречается продукция жабинковского завода. А вот городейского практически нет. Мы представились расстроенными покупателями и позвонили на предприятие.

– В целом, с нашим сахаром все в порядке. Был небольшой сезон ремонта, но он уже позади. Не беспокойтесь, новую партию сахара уже варят и скоро она поступит в торговые сети, – заверили нас в Городее.

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