Лукашенко идет путем Каддафи 21.09.2021, 14:05

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Незадолго до развязки Кремль заявил, что судьбу полковника решит народ.

Лукашенко взял курс на сценарий Каддафи. Сейчас речь пойдет как и к чему этот путь привел, пишет телеграм-канал «Гані быкоў».

Каддафи пришел к власти как противник коррупции, а в самом конце своего правления назначал на ключевые должности родственников.

Ливийский диктатор незадолго до утраты власти тоже решил атаковать враждебную Европу, отключив систему перехвата нелегальных мигрантов.

Он, как и Лукашенко, не чувствовал народного гнева, а может просто и не хотел, ведь вся госпропаганда твердила ему о заоблачных рейтингах в 90%.

Но люди решили по-другому и смыли в унитаз Каддафи в буквальном смысле этого слова.

Вспомнилось еще, что незадолго до сведений о том, что Каддафи убили, Медведев заявил, что судьбу полковника «решит ливийский народ».

Чем дольше длится политическая тирания - конечно же, всячески ссылающаяся на волю народа, - тем ужаснее бывает ее конец. Лукашенко достанется не меньше, чем Каддафи и Чаушеску.

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