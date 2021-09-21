Лукашенко идет путем Каддафи
- 21.09.2021, 14:05
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Незадолго до развязки Кремль заявил, что судьбу полковника решит народ.
Лукашенко взял курс на сценарий Каддафи. Сейчас речь пойдет как и к чему этот путь привел, пишет телеграм-канал «Гані быкоў».
Каддафи пришел к власти как противник коррупции, а в самом конце своего правления назначал на ключевые должности родственников.
Ливийский диктатор незадолго до утраты власти тоже решил атаковать враждебную Европу, отключив систему перехвата нелегальных мигрантов.
Он, как и Лукашенко, не чувствовал народного гнева, а может просто и не хотел, ведь вся госпропаганда твердила ему о заоблачных рейтингах в 90%.
Но люди решили по-другому и смыли в унитаз Каддафи в буквальном смысле этого слова.
Вспомнилось еще, что незадолго до сведений о том, что Каддафи убили, Медведев заявил, что судьбу полковника «решит ливийский народ».
Чем дольше длится политическая тирания - конечно же, всячески ссылающаяся на волю народа, - тем ужаснее бывает ее конец. Лукашенко достанется не меньше, чем Каддафи и Чаушеску.