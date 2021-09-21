Спортивный журналист Андрей Масловский вышел на свободу 21.09.2021, 14:21

Андрей Масловский

Он отбывал 15-суточный арест.

Экс-корреспондент спортивного издания, отбывавший административный арест за распространение «экстремистских материалов», освобожден из СИЗО, пишет «Трибуна».

Андрей Масловский был задержан 6 сентября. 8 сентября он был обвинен в распространении информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов.

Сообщалось, что скорее всего, Масловского обвинили в репостах в социальных сетях ссылок на сайты, которые признаны экстремистскими.

Масловский был осужден на 15 суток административного ареста.

Масловский в прошлом корреспондент известного спортивного сайта, в нем он проработал с 2010 года по июль 2021-го.

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