Спортивный журналист Андрей Масловский вышел на свободу
- 21.09.2021, 14:21
Он отбывал 15-суточный арест.
Экс-корреспондент спортивного издания, отбывавший административный арест за распространение «экстремистских материалов», освобожден из СИЗО, пишет «Трибуна».
Андрей Масловский был задержан 6 сентября. 8 сентября он был обвинен в распространении информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов.
Сообщалось, что скорее всего, Масловского обвинили в репостах в социальных сетях ссылок на сайты, которые признаны экстремистскими.
Масловский был осужден на 15 суток административного ареста.
Масловский в прошлом корреспондент известного спортивного сайта, в нем он проработал с 2010 года по июль 2021-го.