Мечислав Гриб: Нужна четкая программа вакцинации от COVID-19, а у нас все спущено на самотек 1 21.09.2021, 14:32

Мечислав Гриб

Фото: «Радыё Свабода»

Экс-председатель Верховного Совета Беларуси раскритиковал бездействие властей.

На выходных Минздрав сообщил об антирекорде по приросту больных коронавирусом за сутки в Беларуси с момента начала пандемии. СМИ сообщают, что согласно оценкам медиков, масштаб новой волны ковида это осенью будет самым большим.

Согласно статистике, в Беларуси всего около 15% вакцинированных, это низкий показатель по сравнению с многими странами мира.

Бывший председатель Верховного Совета Мечислав Гриб в комментарии udf рассказал, что сделал прививку от коронавируса весной этого года российской вакциной «Спутник V».

«Заметных изменений в организме не заметил ни после первой, ни после второй дозы. Температуры и слабости не было. Слежу за информацией в стране и мире через интернет и телевидение, и пришел к заключению, что сегодня альтернативы вакцинации населения нет – кто бы что не говорил. Уверен, что вакцинация населения сильно помогает вести борьбу с пандемией», – сказал Гриб.

При этом он согласен с мнением, что вакцинация не гарантирует стопроцентной защиты от коронавируса.

«Но и медики, и люди, переболевшие «короной» после прививки, утверждают: с вакцинацией болезнь переносится легче. Медицина (у меня сын – медик) и весь прогрессивный мир так считают. Не вижу оснований сомневаться в этом или доказательств обратному», – отметил Гриб.

Почему на его взгляд в Беларуси многие отказываются от вакцинации?

«Если дело в российском происхождении вакцины «Спутник», то я несколько удивлен. У нас выбирать особо не из чего было: только между российской и китайской прививками. И мои знакомые более положительно оценивали российскую», – сказал Гриб.

Более серьезной причиной низкого уровня вакцинации населения он видит малую инициативность власти.

«Должна быть серьезная и четкая государственная программа вакцинации населения, с ее строгим выполнением. Если такая программа и есть, то это не ощущается. Мне кажется. все по большому счету спущено на самотек. Хочешь прививайся, хочешь нет – никто тебя не уговаривает. Посмотрите, что у нас делается: сядешь в общественном транспорте – пассажиры в основном без масок! Вроде бы требования и есть, но никому нет дела до их выполнения», – сказал Гриб.

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