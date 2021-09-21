Элиты скупают караты: в России взлетел спрос на бриллианты 21.09.2021, 14:38

Совокупный спрос российских инвесторов на цветные бриллианты в январе-августе увеличился на 20%.

У состоятельных россиян в 2021 году заметно вырос интерес к покупке бриллиантов и предметов искусства, пишет finanz.ru.

Совокупный спрос российских инвесторов на цветные бриллианты в январе-августе увеличился на 20%, подсчитали эксперты Barnes International Moscow.

Средний чек покупки драгоценных камней, которые реализуются аукционы и фонды, составил около 300 тысяч евро. При этом наиболее востребованы бриллианты от 3,6 карат и выше.

Спрос на предметы искусства вырос еще сильнее - на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на рынке наблюдается «небывалый ажиотаж», говорится в обзоре Barnes: с 2020 года представленные на рынке картины таких классических художников, как Моне, Шишкин, Левитан, Айвазовский, практически раскупили, и начался дефицит картин для инвестиций.

«Раньше предметы искусства экспонировались в основном на аукционах Sotheby's и Christie's, но в 2021 году они стали все чаще выставляться через российские площадки, например, «Литфонд». Это связано с пандемией и ограничениями в перемещениях, а также высокими расходами на страхование лотов, таможенные сборы и логистику», - рассказывает член совета директоров Barnes International Moscow Илона Летуновская.

Одновременно набирают популярность инвестиции в коллекционное вино: они выросли на 5%. Минимальный порог входа на этот рынок составляет тысячу евро, но «некоторые инвесторы скупают вина целыми коллекциями ( до 1 млн евро)», констатируют эксперты.

Доходность винных инвестиций от 7 до 15 лет составляет в среднем 13−17% годовых, оценивают в Barnes International Moscow.

По прогнозам компании, в четвертом квартале 2021 года среди российских игроков сохранится высокий спрос на альтернативные инвестиции, однако доля таких вложений по сравнению недвижимостью и акциями по-прежнему останется незначительной, они будут доступны лишь «наиболее профессиональным и опытным инвесторам»

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