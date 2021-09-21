В Беларуси заметили российский танк с необычным устройством 1 21.09.2021, 14:40

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Техника принадлежит Кантемировской дивизии.

В ролике Министерства обороны России заметили танк Т-80УМ2 с комплексом активной защиты (КАЗ) «Дрозд-2». Боевую машину гвардейской Кантемировской дивизии погрузили на железнодорожный эшелон на одной из белорусских станций для возвращения в пункт постоянной дислокации, сообщает «Российская газета».

Танки и другую военную технику готовили к возвращению после стратегических учений «Запад-2021». Башня показанного на фото танка оснащена элементами комплекса активной защиты «Дрозд-2». Такой комплекс предназначен для обнаружения и уничтожения атакующего боеприпаса противника.

В прошлом на танках Т-80 испытывали различные перспективные КАЗ. Т-80УМ1 получил КАЗ «Арена», его разработка стартовала в 1980-х. Модифицированная версия «Арены» используется на танках Т-90МС. Т-80УМ2 в свою очередь оснастили «Дроздом-2», версии которого также разрабатывались в 1980-х, но из-за экономических трудностей не дошли до серийного производства.

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