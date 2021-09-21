В Могилевской области ввели ограничения на продажу пива и слабоалкогольных напитков

В Могилевской области ввели ограничения на продажу пива и слабоалкогольных напитков6
- 21.09.2021, 14:46
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Ограничения ввели с сегодняшнего дня.
На Национальном правовом интернет-портале опубликовано решение Могилевского облисполкома №5-51 «О порядке реализации пива и слабоалкогольных напитков на территории Могилевской области».
С сегодняшнего дня в Могилевской области вводятся ограничения на продажу пива и слабоалкогольных напитков крепостью не более 7%.
Теперь их запрещено продавать в нестационарных торговых объектах, а также передвижных торговых объектах (кроме автолавок), расположенных на остановочных пунктах и в радиусе 25 метров от них.