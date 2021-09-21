В Могилевской области ввели ограничения на продажу пива и слабоалкогольных напитков 6 21.09.2021, 14:46

3,294

Ограничения ввели с сегодняшнего дня.

На Национальном правовом интернет-портале опубликовано решение Могилевского облисполкома №5-51 «О порядке реализации пива и слабоалкогольных напитков на территории Могилевской области».

С сегодняшнего дня в Могилевской области вводятся ограничения на продажу пива и слабоалкогольных напитков крепостью не более 7%.

Теперь их запрещено продавать в нестационарных торговых объектах, а также передвижных торговых объектах (кроме автолавок), расположенных на остановочных пунктах и в радиусе 25 метров от них.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».