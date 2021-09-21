Плевок через Черное море Телеграм-канал «Серпом По»

21.09.2021, 14:43

Донес осенний ветер с турецкого берега и швырнул в лицо.

Лучше всего истинный вес России в международных делах виден не в самооценках, а исходя из хода событий.

Официоз РИА «Новости» передает, цитируя сообщение турецкого МИДа, что Турция не признала результатов выборов в Крыму:

«Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и не признает нелегальную аннексию Крыма. Соответственно, результаты выборов в Государственную думу РФ, которые также прошли в Крыму с 17 по 19 сентября 2021 года, в той степени, в какой они касаются Крыма, не имеют юридической силы для Турции»

Ранее о непризнании выборов в Крыму заявили Соединенные Штаты. Но это США, а Турция, с которой у Путина, вроде бы, особые отношения? Могли промолчать, но нет – заявили то же самое, что и Америка.

Пресс-секретарь МИД Захарова сообщила, что Россия «сделает выводы». Интересно посмотреть, что это такое будет на деле, если вообще будет, кроме слов о том, что «Крым является суверенной частью» и т.п.

Турецкое заявление даже не удар в спину. Это ленивый плевок через Черное море. Донес осенний ветер с турецкого берега и швырнул в лицо.

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