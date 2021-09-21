Президента Бразилии в Нью-Йорке не пустили в ресторан 1 21.09.2021, 14:57

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Жаир Болсонару оказался непривитым против коронавирусной инфекции.

Президент Бразилии Жаир Болсонару приехал в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Главу государства в Южной Америке не пустили в один из ресторанов, поскольку он не вакцинирован против коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Непривитым главам государств, присутствующим на Генеральной ассамблее ООН на этой неделе, возможно, придется довольствоваться кусочком пиццы на тротуаре вместо изысканных ужинов в ресторанах Нью-Йорка, отметило издание, опубликовав фото Болсонару с пиццей в руках.

На снимке бразильский президент стоит на улице у ресторана и ест пиццу с президентом Федерального банка Caixa Economica Педро Гимарайншем, генералом Луисом Эдуардо Рамосом, министром туризма Гилсоном Мачадо Нето, министром здравоохранения Марсело Кейрогой и другими политиками. Снимок был сделан 19 сентября.

Для посещения ресторанов Нью-Йорка необходимо предоставить сертификат о сделанной COVID-прививке.

Жаир Болсонару, несмотря на то, что переболел коронавирусом, не носит защитные маски, за что был неоднократно оштрафован. Также он скептически относится к прививкам против коронавируса.

Перед отъездом в США он заявил, что его иммунная система сильна, чтобы самостоятельно противостоять коронавирусу.

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