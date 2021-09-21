Минчанка установила программу удаленного доступа и лишилась 12 тысяч рублей 21.09.2021, 15:02

Женщине позвонил неизвестный и представился работником юридического отдела ассоциации банков.

Из-за мошеннической схемы 42-летняя минчанка потеряла более 12 тысяч рублей со своего счета. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении, сообщается на официальном сайте ведомства.

Женщине позвонил неизвестный и представился работником юридического отдела ассоциации банков. Во время звонка на экране отобразился логотип одного из крупнейших белорусских банков страны с надписью «Поддержка». По словам мошенника, на имя потерпевшей открыли несколько кредитных договоров. Чтобы их закрыть, якобы необходимо выполнить ряд действий — и обязательно под его руководством.

Пострадавшая после этого установила на смартфон приложение удаленного доступа, через которое возможно взять под контроль девайс. Кроме того, минчанку убедили взять кредит на две тысячи рублей. Чтобы развеять сомнения о своем статусе, звонивший переслал жительнице столицы фото удостоверения сотрудника внутренних дел в мессенджере. Это ее убедило, и она оформила на себя еще два кредита.

В конце концов, через ранее установленное приложение удаленного доступа злоумышленники получили банковские реквизиты женщины, и деньги пропали. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК (хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в крупном размере).

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