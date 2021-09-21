В Беларуси долги «флагманов» превысили 95 миллиардов рублей 21.09.2021, 15:15

Как выглядит ситуация по регионам?

Крупные и средние предприятия реального сектора отчитались об уровне накопленных долгов. В случае с кредитами и займами это сумма с девятью нулями, пишет banki24.by.

Информация о состоянии долга по кредитам и займам выходит с задержкой по отношению к производственным показателям бизнеса. Поэтому в сентябре самые свежие данные датируются 1 августа.

К 1 августа 2021 года задолженность флагманских компаний Беларуси составила 95,2 млрд BYN. Исторический максимум задолженности отмечался 1 ноября 2020-го и был равен 97,5 млрд BYN.

Некоторое сокращение обязательств предприятий связано с укреплением белорусского рубля. Дело в том, то значительная доля кредитов и займов белорусских предприятий номинирована не в «зайчиках», а в валюте.

Действует такой механизм: если белорусский рубль слабеет, то пропорционально растет и размер задолженности в пересчете на BYN. В территориальном разрезе самые большие долги накопили предприятия Минска — 21,7 млрд BYN.

От столицы немного отстали флагманские компании Гродненской области — 20,5 млрд BYN. На территории Гродненщины на деньги из российского кредита возводится АЭС. Весной 2023 года согласно графику начнутся платежи по телу этого кредита.

В остальных областях обязательства по кредитам и займам на отчетную дату были следующими: Брестская — 5,2 млрд BYN, Витебская — 8,8 млрд BYN, Гомельская — 15,4 млрд BYN, Минская — 16,3 млрд BYN, Могилевская — 7,3 млрд BYN. Быстрее всего росли долги в Витебской области — на 12,1% к 1 января.

Последнее место Брестчины по объему обязательств связано с тем, что этот регион меньше остальных областей затронула так называемая комплексная модернизация. Как известно, модернизация происходила в основном на заемные деньги.

Больше двух третей обязательств по кредитам и займам концентрируют флагманы промышленности. На 1 августа их долги достигла 65,7 млрд BYN. С начала года они выросли на 23,9%. Сравните: за весь 2020 год долг промышленников вырос на 21,1%, за 2019 год — на 3%. Внутри промышленности долги по кредитам и займам распределяются так: горнодобывающие флагманы — 3,1 млрд BYN, обрабатывающие флагманы — 45,4 млрд BYN, энергетика — 17,1 млрд BYN.

Большой объем обязательств по энергосектору связан с финансированием строительства АЭС. Долги в сельском хозяйстве составили 6,3 млрд BYN, в строительстве — 1,7 млрд BYN, в оптовой торговле — 3 млрд BYN, в розничной торговле — 4,1 млрд BYN, на транспорте — 3,6 млрд BYN, в сфере информации и связи — 1,9 млрд BYN, в финансах и страховании — 3,1 млрд BYN.

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