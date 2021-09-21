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Johnson & Johnson обновила данные по эффективности своей вакцины

  • 21.09.2021, 15:20
Johnson & Johnson обновила данные по эффективности своей вакцины

Уровень антител после ревакцинации значительно повышается.

Компания Johnson & Johnson заявила во вторник, что вторая доза вакцины COVID-19, введенная примерно через два месяца после первой, повысила ее эффективность против умеренных и тяжелых форм заболевания в США до 94%. Компания также сообщила, что ревакцинация, введенная через два месяца после первой дозы, повысила уровень антител в четыре-шесть раз.

Об этом пишет JPost.

Это сравнимо с 70% защитой при введении одной дозы.

Полученные данные помогут J&J обосновать перед регулирующими органами США необходимость повторной вакцинации, хотя компания подчеркивает надежность своей однократной вакцины как инструмента для ослабления глобальной пандемии.

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