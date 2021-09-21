Ученые рассказали необычный факт о «слоновьих семьях» 1 21.09.2021, 15:28

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Интересное открытие исследователей из Финляндии, Великобритании и Мьянмы.

Многие млекопитающие растут вместе с братьями и сестрами, и взаимодействие между ними может влиять на адаптивность младшего поколения. Так, сотрудничество между старшими и младшими должно приводить к улучшению репродуктивного потенциала и выживаемости молодняка. Но об этом мало что известно, особенно у долгоживущих видов, пишет Naked science.

Специалисты из университетов Турку (Финляндия), Оксфордского (Великобритания) и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Мьянмы изучили поведение популяции азиатских слонов в Мьянме и опубликовали свои выводы в журнале Journal of Animal Ecology.

Изучаемые слоны находятся под защитой и наблюдением государства, поэтому сохранилось много документальных сведений по нескольким поколениям этих животных. Записи содержали точную информацию о воспроизводстве и продолжительности жизни 2344 слонов, родившихся в период с 1945 по 2018 год.

Днем этих слонов используют в качестве транспортного и тяглового средства, а ночью они продолжают жить дикой жизнью в лесу, спариваясь как с «ручными», так и не прирученными животными. Изучение жизни нескольких поколений слонов, а также текущие наблюдения показали, что у животных женского пола, выросших со старшими сестрами, оказалась более высокая выживаемость, и они взрослели в среднем на два года раньше — по сравнению с самками, которые выросли вместе со старшими братьями. А размножение в более раннем возрасте обычно связано с появлением большего числа потомства в течение всей жизни этих животных.

Интересно, что у слонов-самцов, выросших со старшими сестрами, выживаемость была, наоборот, ниже, зато масса тела, по сравнению с теми, кто рос вместе со старшими братьями, оказалась выше. Таким образом, считают исследователи, их работа подтверждает, что отношения с сиблингами формируют индивидуальную жизнь животных, их выживаемость и репродуктивную функцию. И особенно это касается социальных видов, таких как слоны.

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