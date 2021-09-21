Независимый электоральный аналитик рассказал, сколько бы получила «Единая Россия» без фальсификаций 2 21.09.2021, 15:40

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Выводы основаны на анализе явки на отдельных участках.

Независимый электоральный аналитик Сергей Шпилькин, который математическими методами исследует официальные результаты голосования в России, считает, что на прошедших выборах в Госдуму без фальсификаций "Единая Россия" получила бы чуть более 30 процентов голосов по федеральному списку, сообщает "Радио Свобода".

Выводы Шпилькина основаны на анализе явки на отдельных участках в сопоставлении с голосами, поданными на этих участках за различные партии. Как правило, чем выше явка, тем выше процент за "Единую Россию". По мнению эксперта, это доказательство фальсификации. По данным Шпилькина, на нефальсифицированных участках явка в среднем составила 38 процентов, а "Единая Россия" получает от 31 до 33 процентов голосов. По официальным данным ЦИК, явка на выборах составила 52 процента, а "ЕР" получила почти 50 процентов голосов.

По словам Шпилькина, картина фальсификаций почти такая же, как в 2016 году, когда партия власти по "пропорциональному списку", по его данным, получила примерно половину голосов настоящую — и половину фальсификата. Однако в этот раз, как известно из открытых данных, за КПРФ голосовали явно больше, чем в 2016 году, а за "Единую Россию" меньше. Соответственно, доля фальсификата в отданных за партию власти голосах — по федеральному списку — составит больше половины.

Электронное голосование, примененное на выборах в Госдуму – впервые, по словам Шпилькина, представляет собой "абсолютное зло — черный ящик, который никто не контролирует". Исследовать миллион голосов, сваленных в одну кучу, невозможно — анализировать можно массив чисел. Но в случае с результатами электронного голосования нам выставляют только результаты нескольких партий и одно число по явке. Для анализа тут просто недостаточно деталей, отметил Сергей Шпилькин. По его мнению, электронное голосование в нынешнем виде должно перестать существовать, а организовать его снова можно с использованием других технологий и "с другим уровнем доверия [к организатору]".

Электронное голосование вызвало больше всего подозрений у наблюдателей и оппозиции. Публикация его результатов в Москве откладывалась несколько раз, и в итоге они появились в открытом доступе лишь в середине дня в понедельник – позже, чем данные обычных участковых избирательных комиссий. В итоге из 15 московских одномандатных округов в восьми, где лидировали оппозиционные кандидаты, в том числе поддержанные "Умным голосованием", поменялись победители.

На графиках, выложенных Шпилькиным, "зуб" количества голосов, поданных на участках за "Единую Россию", приходится именно на московское электронное голосование.

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