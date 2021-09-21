В Барановичах нет отопления и горячей воды?5
- 21.09.2021, 15:56
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В городе сейчас лишь шесть градусов тепла.
Читатель Telegram-канала «Беларусь головного мозга» сообщает, что в Барановичах почти весь город оставили не только без отопления, но и без горячей воды. Дело в том, что в городе давно «запланировали» к началу отопительного сезона врезку в теплосети и остановку ТЭЦ.
«Такие работы «отлично вписываются» в рост заболеваний и снижение температуры по всей стране», — пишет Telegram-канал.
Отметим, что в городе сейчас лишь шесть градусов тепла.