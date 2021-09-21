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В Польше определились, каким категориям предлагать третью дозу COVID-вакцины

  • 21.09.2021, 16:07
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В Польше определились, каким категориям предлагать третью дозу COVID-вакцины

В настоящее время в стране полностью привиты от коронавируса 59,5% взрослого населения.

Правительство Польши одобрило рекомендацию о вакцинации усиливающей третьей дозой вакцины от коронавируса людей старшего возраста и медиков.

Как сообщает RMF24, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска.

Согласно решению, третью дозу будут предлагать сотрудникам медицинской сферы и людям в возрасте от 50 лет, которые получили последнюю дозу вакцины более 6 месяцев назад, поскольку со временем эффект от вакцинации ослабевает.

Для некоторых пациентов со сниженным иммунитетом третья доза была доступна и раньше.

В настоящее время в Польше полностью привиты от коронавируса 59,5% взрослого населения, и по крайней мере одной дозой - 60,6%.

Как известно, вакцинацию третью дозой некоторых категорий начали или планируют начать ряд европейских стран.

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