Хунте пора бежать
- Telegram-канал «Баста!»
- 21.09.2021, 16:12
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Рабочие настроены более чем решительно.
Есть ощущение, что в осеннем воздухе витает запах забастовки. Куда не глянь, все указывает на то, что рабочие отстоят законные права всех белорусов.
Идешь на работу и взглядом ловишь стикеры о том, что забастовке быть. Заходишь в курилку — обсуждают новое интервью Сергея Дылевского и спорят, какие продукты лучше закупить, чтобы месяц просидеть дома. А открыв интернет-ресурсы видишь, сколько различных организаций заявили о готовности бастовать через флешмоб «#Стачке_быть».
Сомнений просто не остается, что все получится, ведь сейчас каждый белорус, рабочий любой сферы, является звеном огромного механизма, который остановит диктатуру в Беларуси.
Уже слышу эти радостные возгласы и очереди на границе с Беларусью из тех, кто вынужден был покинуть страну. Вижу, как много людей идут встречать героев из тюрем. Вижу искреннюю радость на лицах каждого и поздравления друг друга с победой.
Этот день обязательно настанет. Стачке быть!
Telegram-канал «Баста!»