Лондон хочет, чтобы Москва выдала подозреваемых по делу Скрипалей 5 21.09.2021, 16:24

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Сегодня стало известно имя третьего сотрудника ГРУ.

Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Лондон хочет, чтобы Москвы выдала подозреваемых по делу Скрипалей. Британская полиция отправит в Интерпол запрос, сообщает ТАСС.

Сегодня британская полиция впервые официально назвала имя третьего россиянина, который, по мнению правоохранительных органов, был причастен к отравлению бывшего офицера ГРУ.

Полиция уверена, что этого человека зовут Денис Сергеев - он пользовался псевдонимом "Сергей Федотов".

Имя третьего подозреваемого в отравлении Сергея Скрипаля начало мелькать в прессе еще в начале 2019 года. Тогда расследователи из Bellingcat заявили, что на самом деле "Федотова" могут звать Денис Сергеев.

Ранее было известно, что двое мужчин, которые называли себя Александром Петровым и Русланом Бошировым, прилетели в аэропорт Гатвик 2 марта 2018 года. Реальные имена этих людей называли раньше расследователи из Bellingcat. Британская полиция впервые официально подтверждает: журналисты не ошиблись - настоящие имена этих людей - Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

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