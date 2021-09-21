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Лондон хочет, чтобы Москва выдала подозреваемых по делу Скрипалей

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  • 21.09.2021, 16:24
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Лондон хочет, чтобы Москва выдала подозреваемых по делу Скрипалей

Сегодня стало известно имя третьего сотрудника ГРУ.

Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Лондон хочет, чтобы Москвы выдала подозреваемых по делу Скрипалей. Британская полиция отправит в Интерпол запрос, сообщает ТАСС.

Сегодня британская полиция впервые официально назвала имя третьего россиянина, который, по мнению правоохранительных органов, был причастен к отравлению бывшего офицера ГРУ.

Полиция уверена, что этого человека зовут Денис Сергеев - он пользовался псевдонимом "Сергей Федотов".

Имя третьего подозреваемого в отравлении Сергея Скрипаля начало мелькать в прессе еще в начале 2019 года. Тогда расследователи из Bellingcat заявили, что на самом деле "Федотова" могут звать Денис Сергеев.

Ранее было известно, что двое мужчин, которые называли себя Александром Петровым и Русланом Бошировым, прилетели в аэропорт Гатвик 2 марта 2018 года. Реальные имена этих людей называли раньше расследователи из Bellingcat. Британская полиция впервые официально подтверждает: журналисты не ошиблись - настоящие имена этих людей - Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

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