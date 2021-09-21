В Минске снова проблемы с водой 2 21.09.2021, 16:43

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Ее качество под угрозой.

Очередная авария случилась 21 сентября в Минске, в результате чего у жителей микрорайона Зеленый Луг возникли проблемы с водоснабжением и электричеством.

Как сообщает телеграм-канал «ЖКХ -23%», в Зеленом Луге пропало электричество, водоснабжение и стационарный интернет. Из-за этого в том числе вынуждены были закрыться некоторые магазины.

В «Минскводоканале» сообщили, что в связи с отключением электроэнергии в «Минских кабельных сетях» в 10.20 временно приостановило работу насосное оборудование насосных станций 2-го подъема «Боровляны» и РПНС «Некрасова».

«В связи с этим наблюдаются перебои с водоснабжением в микрорайоне Зеленый Луг, квартале улиц Некрасова, Беды, Сурганова, Гамарника, Мирошниченко, Кольцова, Седых, Калиновского, Логойский тракт», – цитирует БелТА «Минскводоканал».

Если электричество уже подключили, то горячую воду обещали дать к 18:00.

В «Минскводоканале» также предупредили о возможном ухудшении качества водоснабжения.

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