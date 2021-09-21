Бумеранг для России Олег Белоколос

21.09.2021, 16:59

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Олег Белоколос

Фото: Укринформ

Пермский стрелок Бекмансуров – продукт агрессивной милитаризации.

Уже много лет Российская Федерация ведет агрессивную милитаристскую риторику. С самого верха. Мы видим, как именно такую риторику использует президент РФ: демонстрирует мультфильмы, как ракеты летят на территорию других стран, показывает разные виды вооружений – пулеметы, автоматы, танки и так далее, постоянно поддерживает у населения мнение, что страна находится в окружении…

Еще в 2014-2015 годах в сеть прорывались мнения некоторых российских экспертов, которые предупреждали, что такая тема агрессивной милитаризации, культивация идеи, что Россия – крепость в осаде, рано или поздно вернется в РФ бумерангом. И такие случаи, как расстрел десятков людей в Пермском государственном университете 18-летним стрелком, как по мне, могут быть именно следствием такой последовательной политики.

Я не специалист по поведенческому анализу, но об этом еще семь лет назад говорили сами российские специалисты. Постоянное нагнетание настроений о том, что вокруг – враги, не может не влиять на психику и сознание рядовых россиян. Поляризация мира на "своих" и "врагов" приводит к тому, что такую модель россияне примеряют не только на какие-то страны, но и на людей рядом, против которых запросто можно применять насилие. Вот и появляется какой-то извращенный взгляд на реальность. Когда ты должен быть сильным не для того, чтобы уметь дать сдачи, а продемонстрировать свою силу таким образом - пойти и кого-то расстрелять.

Стоит напомнить, что расстрел почти трех десятков человек в Пермском государственном университете – не первый такой случай в России. Одна из самых громких историй, когда в октябре 2018 года 18-летний студент расстрелял более 60 человек (21 человек погиб) в политехническом колледже в аннексированном Россией Крыму, в городе Керчь. А одна из недавних – когда в мае текущего года 19-летний юноша расстрелял три десятка человек в общеобразовательной школе в российской Казани (девять погибших).

Но можно ли сравнивать эти инциденты? Да, в том смысле, что общество правды не узнает никогда. В РФ все это загрифуют, тайничают и, наконец, замнут. И сделают все очень быстро. Именно такие параллели я бы наблюдал.

Ведь что сейчас на самом деле происходит в РФ, никто не знает. Любую историю либо "закрывают", либо дают искаженную картину произошедшего, выгодную российским властям.

Конечно, иногда звучат мысли, что у нас тоже не все "гладко". Но на самом деле интересный феномен: несмотря на все наши колебания и зигзаги, мы очень отклонились от россиян. Их ментальность, даже самых либерально мыслящих, все равно возвращает их к развалу Союза, о котором мы уже давно забыли. И даже если кто-то говорит, что мы где-то похожи, потому что во многих регионах Украины украинцы пользуются русским языком, на самом деле за тридцать лет мы - абсолютно разные ментально люди.

Олег Белоколос, глава правления "Майдан иностранных дел", член политсовета партии "Сила и честь", unian.net

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