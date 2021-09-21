Астрономы рассказали, пригоден ли Марс для жизни 1 21.09.2021, 17:09

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Размер имеет значение.

Новое исследование предполагает, что пригодность Земли и Марса для жизни может быть связана с несоответствием в размерах: диаметр Марса составляет всего 53% земного, пишет «Новое время».

Это лишило Марс возможности удерживать летучие вещества, которые очень важны для жизни, например воду, уверены планетологи из США.

«Судьба Марса была решена с самого начала. Вероятно, существует порог требований к размеру скалистых планет, чтобы удерживать достаточно воды, чтобы обеспечить обитаемость и тектонику плит, с массой, превышающей массу Марса», — говорит планетолог Кун Ван из Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Хотя есть много различий между Землей и другими планетами земной группы в Солнечной системе, бывает трудно установить, какие факторы способствуют возникновению жизни, а какие препятствуют этому.

Известно, что на Марсе когда-то была поверхностная вода — мы видели доказательства этого в марсианских метеоритах, улетевших на Землю с Красной планеты, когда Солнечная система была еще молодой. Однако сегодня Марс пыльный, сухой и пустынный, а любая вода на его поверхности заморожена.

Переход от относительно влажной планеты к засушливой пустыне иногда связывают с потерей магнитного поля Марса. Но возможно, что другие факторы играют роль в удержании летучих веществ, например, сила тяжести на поверхности космического тела.

Авторы новой работы начали изучать содержание умеренно летучего элемента калия на различных объектах Солнечной системы, используя его в качестве индикатора для других летучих элементов и соединений.

Это связано с тем, что соотношение изотопов калия является сильным показателем истощения летучих веществ в недрах планеты, поскольку они нечувствительны к вулканическим процессам.

«Марсианские метеориты — единственные доступные нам образцы для изучения химического состава основной массы Марса», — говорит Ван.

«Эти марсианские метеориты имеют возраст от нескольких сотен миллионов до 4 миллиардов лет, они зафиксировали историю эволюции летучих веществ Марса. Измеряя изотопы умеренно летучих элементов, таких как калий, мы можем сделать вывод о степени истощения летучих веществ на больших планетах и провести сравнения между ними», — подчеркнули авторы работы.

Команда изучила изотопный состав калия в 20 метеоритах Марса, выбранных потому, что они, кажется, представляют основной силикатный состав Марса. Затем эти составы сравнивали с известными объемными силикатными составами трех других внутренних объектов Солнечной системы различных масс — Земли, Луны и астероида Веста.

Результаты показали, что Марс потерял больше летучих веществ, чем Земля во время своего формирования, но сохранил больше, чем Луна и Веста, которые значительно меньше и суше, чем Марс.

По словам исследователей, это имеет значение для нашего понимания истории планеты. Предыдущие исследования показали, что когда-то Марс действительно был очень мокрым. Связь между гравитацией и удержанием летучих веществ может помочь понять то, сколько воды когда-то было на Марсе.

«Основываясь на размере и массе, мы теперь знаем, является ли экзопланета кандидатом на жизнь, потому что определяющим фактором первого порядка для удержания летучих веществ является размер», — добавили авторы исследования.

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