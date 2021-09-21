Как узнать, когда в вашем доме включат отопление? 2 21.09.2021, 17:16

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Отопительный сезон в Минске стартует завтра.

Планируется, что подключать дома будут по графику в течение трех дней.

«Минск-Новости» подсказывают, как узнать, когда в ваш дом подадут тепло.

Для этого можно воспользоваться мобильным приложением 115.бел, зарегистрированные пользователи которого получат push-уведомление о включении отопления по выбранным адресам. Рассылка таких уведомлений уже ведется.

Информацией также владеют операторы в контакт-центре ЖКХ, куда нужно звонить по номеру 115.

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