Как узнать, когда в вашем доме включат отопление?2
- 21.09.2021, 17:16
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Отопительный сезон в Минске стартует завтра.
Планируется, что подключать дома будут по графику в течение трех дней.
«Минск-Новости» подсказывают, как узнать, когда в ваш дом подадут тепло.
Для этого можно воспользоваться мобильным приложением 115.бел, зарегистрированные пользователи которого получат push-уведомление о включении отопления по выбранным адресам. Рассылка таких уведомлений уже ведется.
Информацией также владеют операторы в контакт-центре ЖКХ, куда нужно звонить по номеру 115.