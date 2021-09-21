Тюрьма. Печаль. Усы. Гаага 1 21.09.2021, 17:33

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На злобу дня.

Читатель Telegram-канал «Баста!» попытался в своих стихах взглянуть в ближайшее будущее Беларуси:

Тюрьма. Печаль. Усы. Гаага.

Ползет неспешно таракан.

И поделом ему награда:

Сидеть в тюрьме, раз он тиран.

Не золотые унитазы:

Решетка, стены, потолок.

И в камере сидит зараза,

Которой дан в полжизни срок.

Ему оттуда уж не выйти.

Красавцы — где-то за углом.

После известных всем событий

Суд за судом. Суд за судом.

От одиночества он вздрогнет,

Но посиненья не свести.

Он не забыл. Он четко помнит,

Но от закона не уйти.

Тюрьма. Печаль. Усы. Гаага.

Ползет неспешно таракан.

И поделом ему награда:

Сидеть в тюрьме, раз он тиран.

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