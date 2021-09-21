Талибы расширили состав временного правительства в Афганистане 21.09.2021, 17:42

Женщин в нем нет.

Талибы объявили о расширении своего временного правительства в Афганистане. При этом в списке новых представителей правительства нет ни одной женщины.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на представителя талибов Забигуллу Муджагида.

Муджагид представил список заместителей министров и руководителей агентств во время пресс-конференции в Кабуле во вторник, 21 сентября.

По его словам, заместителями министров внутренних дел и обороны стали ветераны боевых действий, пополнило список представителей консервативного крыла в главной группе министров.

Известно, что мулла Абдул Каюм Закир и Садр Ибрагим, которых назначили заместителями, давили на руководство талибов для активизации войны против поддерживаемого Западом правительства в Кабуле.

При этом, один из заместителей главы Министерства здравоохранения является представителем преимущественно шиитской этнического меньшинства хазарейцев.

Также Муджахид отметил, что женщин в правительство могут привлечь когда в будущем.

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