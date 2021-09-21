Новый цвет свадебных платьев стал трендом во время пандемии 21.09.2021, 18:07

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Новый цвет пришел на замену традиционному белому.

Новый цвет свадебных платьев, который пришел на замену традиционному белому, стал новым модным трендом в 2021 году. Соответствующая информация появилась на сайте телеканала Fox News.

Эксперты связывают растущую популярность темных подвенечных образов с бушующей пандемией коронавируса. Специалист по связям с общественностью производителя свадебных платьев David's Bridal Лаура Маккивер (Laura McKeever) заявила, что количество поисковых запросов на черные наряды на сайте компании возросло в 3,7 раза по сравнению с 2020 годом.

«Невесты рассматривают альтернативные модные решения, касающиеся свадебного образа, так как нетрадиционные тренды получили актуальность во время пандемии, — пояснила PR-специалистка. — Помимо черных пышных платьев, покупательницы нередко приобретают комбинезоны или короткие платья различных цветов».

Согласно материалу, черные свадебные наряды появились в ассортименте многих марок, например, Maggie Sottero, Leanne Marshall, Galia Lahav и Marchessa. Отмечается, что впервые от традиционного белого цвета отказалась американский дизайнер Вера Вонг, которая в 2012 и 2019 годах включила в свои коллекции черные подвенечные платья.

В интервью журналу Harper’s Bazaar модельер рассказала, что в то время подверглась критике со стороны покупателей, поскольку они посчитали черные платья «депрессивными». «Но я так не считаю — они сексуальные. Неудивительно, что невесты согласились с этим», — заключила Вонг.

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