Новый цвет свадебных платьев стал трендом во время пандемии
- 21.09.2021, 18:07
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Новый цвет пришел на замену традиционному белому.
Новый цвет свадебных платьев, который пришел на замену традиционному белому, стал новым модным трендом в 2021 году. Соответствующая информация появилась на сайте телеканала Fox News.
Эксперты связывают растущую популярность темных подвенечных образов с бушующей пандемией коронавируса. Специалист по связям с общественностью производителя свадебных платьев David's Bridal Лаура Маккивер (Laura McKeever) заявила, что количество поисковых запросов на черные наряды на сайте компании возросло в 3,7 раза по сравнению с 2020 годом.
«Невесты рассматривают альтернативные модные решения, касающиеся свадебного образа, так как нетрадиционные тренды получили актуальность во время пандемии, — пояснила PR-специалистка. — Помимо черных пышных платьев, покупательницы нередко приобретают комбинезоны или короткие платья различных цветов».
Согласно материалу, черные свадебные наряды появились в ассортименте многих марок, например, Maggie Sottero, Leanne Marshall, Galia Lahav и Marchessa. Отмечается, что впервые от традиционного белого цвета отказалась американский дизайнер Вера Вонг, которая в 2012 и 2019 годах включила в свои коллекции черные подвенечные платья.
В интервью журналу Harper’s Bazaar модельер рассказала, что в то время подверглась критике со стороны покупателей, поскольку они посчитали черные платья «депрессивными». «Но я так не считаю — они сексуальные. Неудивительно, что невесты согласились с этим», — заключила Вонг.