Напавшему на пермский вуз ампутировали ногу
- 21.09.2021, 18:15
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Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.
Врачи провели операцию 18-летнему Тимуру Бекмансурову, подозреваемому в совершении вооруженного нападения на Пермский госуниверситет, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Пациенту ампутировали левую ногу по колено. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. Бекмансуров в сознание не приходил.
Вместе с тем, издание Baza сообщает, что его перевели из реанимации в обычную палату. Врачи опасаются возможного отказа почек из-за множественных тяжелейших ранений, но в целом считают, что жить он будет.
При задержании Бекмансуров отказался бросить оружие и наставил ружье на полицейского, тот применил табельное оружие, выпустив в стрелка восемь пуль. Подозреваемого с ранениями груди и живота госпитализировали. Несколько сообщений о смерти Бекмансурова не подтвердились. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Утром 20 сентября вооруженный человек пришел на территорию вуза и начал стрелять. Погибли шесть человек, 28 пострадали. Напавшего обезвредили, при задержании его ранили, в настоящий момент он находится в больнице. Возбуждено уголовное дело об убийстве.