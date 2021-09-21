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Онлайн-продажа билетов на поезда будет работать с перебоями две ночи

  • 21.09.2021, 18:26
Онлайн-продажа билетов на поезда будет работать с перебоями две ночи
Фото: momius/Fotolia.com

В кассах билеты можно будет купить без проблем.

В ночь на четверг и пятницу онлайн-продажа билетов на поезда через сайт pass.rw.by и приложение «БЧ.Мой поезд» будет работать с перебоями, сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги.

Кратковременные перебои вероятны с 00 до 6 часов 23 сентября и с 00 до 5 часов 24 сентября. Они связаны с проведением плановых технических работ.

При этом в кассах билеты можно будет купить без проблем.

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