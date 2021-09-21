Комбайнер с БЧБ-флагом: Сидеть и молчать — это не выход 5 21.09.2021, 19:02

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Генрих Зосимович

фото: harodniaspring.org

Генрих Зосимович рассказал о своей гражданской позиции, а также поделился мнением о доносчике.

Недавно “Кибер-Партизаны” взломали базу данных вызовов дежурной службы 102. Хакеры опубликовали более двух тысяч доносов от “неравнодушных граждан”, где те жалуются и закладывают протестующих — коллег, знакомых, родственников.

Среди доносов оказался и такой: “По деревне на комбайне ездит Зосимович Геннадий с бело-красно-белым флагом”. Закладная вызвала резонанс в соцсетях, а Еврорадио узнало о сути произошедшего от самого комбайнёра.

Зовут комбайнёра-бунтаря Генрих Адольфович Зосимович, живёт он в деревне Селявичи Слонимского района. Тут же находится фермерское хозяйство “Бикевичи”, которое мужчина основал в 2005 году.

— После выборов 2020-го поставил на комбайн флаг. Таким образом, скажем так, высказывал свою позицию, — рассказывает фермер. — На комбайне флаг пробыл с августа по ноябрь 2020-го.

И вот в ноябре я ехал на своё поле. По дороге встретил этого человека [доносчика. — прим.], он меня обогнал на машине. Чуть позже мне звонит сын — снимай флаг, приезжала милиция, спрашивала, куда ты пропал.

Потом участковый приехал на поле, составил протокол, мол, что это моё поле, мой комбайн, мой флаг. Преступления никакого, как оказалось, нет, просто им поступил сигнал, и они, скажем так, отрабатывают его. Флаг снимать я отказался и работал дальше.

Теперь с БЧБ-флагом на комбайне Генрих не ездит: жена мужчины спрятала полотнище от греха подальше. А чтобы сшить новый, у мужчины нет ни материала, ни времени.

“Никто в райисполкоме не хочет, чтобы вы разбогатели»

У Генриха Зосимовича есть 45 гектаров поля, расположенного в десяти километрах от Селявичей. В распоряжении фермера сельхозтехника — комбайн, трактор, плуги, сеялка, погрузчик, — которой уже давно за тридцать лет.

— Купить новую технику нет денег. Даже в лизинг не взять — условия не те, — говорит мужчина. — По закону можно получить помощь от государства. Но сколько я ни обращался в район — мне все отказывают. Технику б/у в госхозяйствах лучше списать, порезать на металлолом, а тебе никто ничего не даст.

Как сказал пару лет назад один начальник, “Адольфович, никто тут в райисполкоме не хочет, чтобы вы разбогатели, купили джип и нам фиги показывали через окно”. Иди, мол, покупай. А где ты тут купишь, когда денег почти нет? Хватает только на “поддержку штанов”.

Но вот пожаловавшийся в милицию мужчина называет Генриха “паном”. Откуда такое отношение?

— Потому что я единственный фермер в нашей местности. Больше никто тут фермерством не занимается. “О, да ты пан, ты пан!”. Знаете, у них просто какая-то “хібная” психология и философия. Человека я этого знаю, но толку с ним говорить? Что ты ему скажешь?

“Сидеть и молчать — это не выход»

А зачем вообще фермеру политика? Флаги, проблемы с милицией — зачем это всё?

— В 1999-м в Гродно была политическая акция. Я тоже там был, отсидел потом сутки. И когда выходил, мне один начальник сказал: “Что вы тут ездите? Мы вас больше в Гродно не пустим, идите землю копайте!” — вспоминает Генрих. — И вот тогда я решил доказать, что эта система никогда не будет помогать людям, которые что-то делают самостоятельно, думают самостоятельно и к чему-то стремятся. А ничего не говорить, сидеть и молчать — это не выход.

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