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Навальный прокомментировал выборы в Думу

  • 21.09.2021, 19:29
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Навальный прокомментировал выборы в Думу

Лидер российской оппозиции уверен, что «Единая Россия» проиграла с разгромным результатом.

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный считает, что без учета массовых фальсификаций власти путинская партия «Единая Россия» проиграла выборы в Госдуму с «разгромным» результатом.

Политик сравнил выборы с футбольным матчем, в котором, несмотря на то, что уверенно победила команда оппозиции, табло находится в руках проигравшей власти, и она «нарисовала» свой ложный результат.

«Технически мы видим огромный успех «Умного голосования». А в Москве и Питере так вообще триумф… Но, по-честному, общий результат «победой» не назовешь. Наш результат тупо украден. Перерисовали самым примитивным образом.

В итоге разгромленная избирателями партия путинских воров «Единая Россия» снова получает большинство в Думе.

У нас с вами классическая ситуация матча и табло с объявлениями результата.

Раньше мы иногда добивались в матчах ничьих, изредка - побед. А жулики подкручивали результаты на табло, чтобы их выигрыш выглядел убедительнее.

А сейчас мы объединились, сфокусировались и с помощью УмГ просто разнесли соперников на матче. Но табло-то у них. И они снова нарисовали себе победу», — отмечается в его соцсетях.

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