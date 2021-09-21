Навальный прокомментировал выборы в Думу 21.09.2021, 19:29

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Лидер российской оппозиции уверен, что «Единая Россия» проиграла с разгромным результатом.

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный считает, что без учета массовых фальсификаций власти путинская партия «Единая Россия» проиграла выборы в Госдуму с «разгромным» результатом.

Политик сравнил выборы с футбольным матчем, в котором, несмотря на то, что уверенно победила команда оппозиции, табло находится в руках проигравшей власти, и она «нарисовала» свой ложный результат.

«Технически мы видим огромный успех «Умного голосования». А в Москве и Питере так вообще триумф… Но, по-честному, общий результат «победой» не назовешь. Наш результат тупо украден. Перерисовали самым примитивным образом.

В итоге разгромленная избирателями партия путинских воров «Единая Россия» снова получает большинство в Думе.

У нас с вами классическая ситуация матча и табло с объявлениями результата.

Раньше мы иногда добивались в матчах ничьих, изредка - побед. А жулики подкручивали результаты на табло, чтобы их выигрыш выглядел убедительнее.

А сейчас мы объединились, сфокусировались и с помощью УмГ просто разнесли соперников на матче. Но табло-то у них. И они снова нарисовали себе победу», — отмечается в его соцсетях.

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