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В жилых домах Минска начали включать отопление

  • 21.09.2021, 20:07
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В жилых домах Минска начали включать отопление

Батареи начали греть в столичных микрорайонах Ангарская, Малиновка 4 и Кунцевщина.

Отопление в жилых домах Минска начали включать раньше обещанного срока. Об этом сообщили kp.by читатели. Так, в домах жителей сразу нескольких микрорайонов столицы потеплело уже 21 сентября, хотя накануне Мингорисполком анонсировал подачу тепла в жилфонд с 22 сентября.

В частности, во вторник днем батареи начали греть в столичных микрорайонах Ангарская, Малиновка 4, Кунцевщина.

Отметим, что отопительный сезон в этом году начался раньше обычного из-за холодной погоды. Школы, детсады, больницы начали обогревать уже 20-го сентября. Это рекорд.

Добавим, что ранее отопление по всей стране подавали централизованно, согласовывая с министерством ЖКХ. Однако с 2020 года решение о сроках начала отопительного сезона принимают областные, районные и городские исполкомы индивидуально.

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