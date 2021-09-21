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МВД Польши: Лукашенко объявил Евросоюзу войну

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  • 21.09.2021, 20:17
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МВД Польши: Лукашенко объявил Евросоюзу войну

Синепалый перенаправляет в ЕС тысячи мигрантов.

Лукашенко объявил Евросоюзу войну. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик, передает «Радио Польша».

Таким образом замглавы МВД прокомментировал ситуацию на польско-белорусской границе, куда, по его словам, власти в Минске свезли несколько тысяч мигрантов.

«Эти люди пытаются проникнуть в страны Западной Европы, им внушили, что они смогут легко туда попасть, и что там они смогут получить жилье и огромные денежные пособия. Существуют множественные доказательства того, что белорусские службы им в этом помогают и всячески к этому подговаривают, причем на государственному уровне. Это – своего рода война, которую Александр Лукашенко объявил, прежде всего, странам Балтии и Польше, но также всему ЕС», - сказал Мацей Вонсик.

Замглавы польского МВД напомнил, что Беларусь недавно возобновила международные рейсы из аэропорта в Гродно, недалеко от границы с Польшей, и отменила визы для нескольких стран Ближнего Востока. Он добавил, что в ближайшее время на границе следует ожидать увеличения миграционного давления.

Отметим, что за минувшие сутки Пограничная служба Польши зафиксировала 220 попыток незаконного пересечения границы из Беларуси. Задержаны 14 нелегальных мигрантов.

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