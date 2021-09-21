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Какие сейчас цены на лесные грибы в Минске

  • 21.09.2021, 20:40
  • 2,012
Какие сейчас цены на лесные грибы в Минске
Фото: Instagram @komarovka.by

На столичном рынке «Комаровка» идет бойкая торговля лесным урожаем.

В своем Инстаграме 21 сентября «Бабая Рая» - альтер эго Комаровского рынка в Минске, рассказала почем в Минске продают лесные грибы. «Комсомольская правда» посмотрела тоже, цены не так чтобы кусаются.

Килограмм черных груздей стоит 7 рублей. Подосиновики продают за 12 рублей кило.

- У осени есть свои плюсы. Пусть с погодой не очень, зато: клюква, подосиновики, грузди - если умеешь солить, заходи! - объясняет минчанам «Баба Рая».

Фото: Instagram @komarovka.by

На прилавках и другие лесные товары: лисички, опята, клюква… А вот за ведерко белых грибов можно поторговаться. По словам продавцов, цена на них варьируется.

- Яны такiя мясiстые - выгадныя, - нахваливает свой грибной товар продавец. - З аднаго грыба можна суп зварыць!

Но и цену держит: 20 до 25 белорусских рублей за маленькое ведерко.

- Як дагаворымся! - убеждает женщина.

Фото: Instagram @komarovka.by
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