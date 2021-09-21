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Казахстан отказывается от российского телефонного кода

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  • 21.09.2021, 20:51
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Казахстан отказывается от российского телефонного кода

Страна перейдет на международный.

Казахстан планирует перейти на собственный международный телефонный код, отказавшись от российского. С 2023 года в стране начнут использовать код +997, вместо +7, также закрепленного за РФ.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

Отмечается, что ведомство зарезервировало в Бюро стандартизации Международного союза электросвязи код +997. На данный момент с операторами связи страны проработан план перехода на новый код.

Переход на код +997 запланирован на январь 2023 года. В течение двух лет оба кода будут работать параллельно. Полностью отказаться от российского кода +7 Казахстан планирует с 2025 года.

"Раньше мы делили код +7 вместе с Россией, теперь, когда вы позвоните из нашей страны за рубеж, будет высвечиваться "Казахстан", - заявил глава ведомства Багдат Мусин.

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