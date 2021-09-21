Переработке нефти предсказали крах из-за электромобилей 1 21.09.2021, 21:10

Увеличение числа электромобилей в мире может вдвое сократить спрос на нефтепереработку.

Глобальная кампания по электрификации автомобилей для сокращения выбросов углерода может сократить спрос на мировые мощности по переработке нефти вдвое в 2050 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на предсказание аналитиков консалтинговой компании Rystad Energy.

Старший вице-президент и глава отдела переработки в Rystad Energy Мукеш Сахдев указал, что к середине столетия доля электромобилей может составить до 90 процентов. По мнению аналитика, этот сценарий, вероятно, приведет к снижению текущих мировых мощностей по переработке на 50 процентов.

«Электромобили снизят мировое потребление бензина и дизельного топлива, но спрос на другие нефтепродукты в авиационном, морском и нефтехимическом секторах может оставаться высоким из-за урбанизации, которая создаст проблему для нефтеперерабатывающего сектора», — прокомментировал он.

Аналитики Rysted Energy ожидают во второй половине 2021 года увеличения спроса, ранее сократившегося из-за пандемии коронавируса, до 80,1 миллиона баррелей в день.

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