Ксендз Вячеслав Борок: Что бы сказал Лукашенко? Трибунал 21.09.2021, 21:16

Вячеслав Борок

Фото: viachaslau_barok / instagram

Узурпатор должен подумать о том, что он сделал.

Если ты проповедуешь слово Божие, то слушающий обязательно захочет тебя забросать камнями, уверен Вячеслав Борок – ксендз из Россон, покинувший Беларусь, передает «Белсат».

Ксендз Вячеслав Борок никогда не ограничивался костельным амвоном. Трибуну для проповедей нашел через YouTube. Там создал свой канал, где рассуждает о христианстве в современном мире, проблемах веры, наиболее болезненных моментах общественной жизни. За это и оказался под арестом и в вынужденной «командировке» в Польше.

«Для меня не было проблемой второй раз пойти за решетку по абсурдным обвинениям, на все воля Божья. И вот, они в один июльский день, имея санкции прокурора, хотели забрать все оборудование, благодаря которому я работал: смартфоны, компьютеры, ноутбук. Я был бы лишен доступа к своему каналу и проповеди. Иначе говоря, мне элегантно кто-то пытался заткнуть рот».

Но если выступать и проповедовать, какие слова священник хотел бы сказать Лукашенко?

«Желания говорить с этим человеком у меня нет. Кто-то видит в нем харизматичную личность, я вижу в нем закомплексованного человека. Человека, которого недолюбили. Человек, который не понял смысла своей жизни. Это больной человек, он недолюблен. Трибунал. И дальше как можно более продолжительные дни жизни, чтобы человек думал, что он сделал».

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