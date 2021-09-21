Дело MH17: Отец погибшей обратился к Путину и Лаврову 3 21.09.2021, 21:29

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В Нидерландах продолжилось рассмотрение дела о сбитии рейса MH17 над Донбассом.

В Нидерландах 21 сентября продолжилось рассмотрение дела о сбитии рейса MH17 над Донбассом. В частности, в суде выступали родственник погибших.

Об этом сообщает «Укринформ».

Один из родственников погибших обратился к Путину и призвал его не отрицать очевидные вещи.

«Я не понимаю, как в России могут работать целые группы людей, которые скрывают это страшное преступление. В частности, такие люди, как Путин и Лавров. Я хотел бы спросить у Путина: помнит ли он, что большая часть Курска была поднята нидерландцами, как после разговора с родственниками подводников согласился, чтобы нидерландские компании подняли тела членов экипажа Курска. Понимает ли он, что родственники MH17 также ищут правды? Пусть Путин скажет, что это была ошибка, пусть скажет что-то и перестанет отрицать очевидное», — заявил мужчина по имени Джонатан.

По его словам, в этой авиакатастрофе у него погибла дочь со своим парнем.

«Я пришел с работы и увидел новость о трагедии. Мы видели новость, как эти нелюди с мишкой в одной руке и оружием в другой говорили. Нелюди… Я только успокаивал себя, что Лика и Эрик не почувствовали того, что с ними произошло… Нашли часть тела Лики. Она была очень обгоревшей, настолько, что не была похожей на человеческое тело. Нам посоветовали не смотреть и мы не делали этого. Нам до сих пор не верится, что она лежит в гробу. Затем было идентифицирована кость, череп, и мы похоронили ее еще раз, еще в один гробик», — заявил он.

По словам отца погибшей, родственники делают все возможное, чтобы о катастрофе MH17 помнили.

21 сентября в суде выступили 11 родственников погибших. Следующее заседание суда состоится 23 сентября.

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