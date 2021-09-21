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Андрей Кравченко: У спорта в Беларуси нет будущего, если останутся эти руководители

  • 21.09.2021, 21:43
Андрей Кравченко: У спорта в Беларуси нет будущего, если останутся эти руководители
Андрей Кравченко

Белорусским спортсменам нужно помнить об этом.

Легкоатлет Андрей Кравченко на Youtube-канале «Радые Свабода» предположил что будет с белорусским спортом, передает «Трибуна».

«Спорт – это очень короткий промежуток времени в жизни человека. Олимпийская медаль – это очень круто, но быть человеком перед людьми, которые за тебя болеют всю жизнь, отдают свою энергию, переживаю за тебя, мне кажется, лучше оставаться честным перед ними и перед собой. Не пытаться договориться со своей совестью, жить честно, а когда ты ради своих каких-то корыстных целей плюешь на свой народ, никакая медаль этого не стоит.

У спорта в Беларуси нет вообще никакого будущего, если останутся эти руководители, останется давление на спортсменов. Когда это все произошло, сразу придумали дополнение к контракту, если ты продолжаешь исполнять свой контракт, ты должен подписать соглашение, что ты нигде ничего не можешь сказать, ты просто – раб. Ты нигде не можешь высказываться, а если захочешь что-то сказать, то должен спросить у них разрешение», – сказал Кравченко.

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