закрыть
21 сентября 2021, вторник, 22:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ЕС хочет ввести универсальные зарядные устройства для всех смартфонов

1
  • 21.09.2021, 21:54
ЕС хочет ввести универсальные зарядные устройства для всех смартфонов

Еврокомиссия представит соответствующий законопроект в четверг.

Европейский Союз рассмотрит возможность внедрения универсальных зарядных устройств для телефонов, планшетов и наушников. Еврокомиссия представит соответствующий законопроект в четверг.

Об этом пишет Reuters.

В четверг Еврокомиссия может представить законопроект, согласно которому предлагается, чтобы производители гаджетов устанавливали на все свои устройства одно гнездо для зарядки.

Введение универсального зарядного устройства будет удобнее для пользователей и полезнее для экологии.

Отмечается, что принятие проекта может негативно повлиять на компанию Apple, которая сегодня устанавливает на своих гаджетах разъем Lightning, в то время как большинство других компаний-гигантов почти полностью перешли на USB-C.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ноу-хау белорусского протеста
Ноу-хау белорусского протеста Артем Черников
Забастовка, переговоры и дети
Забастовка, переговоры и дети Андрей Санников
Памяти белого шпица
Памяти белого шпица Ирина Халип
Стальной щит и медный таз в придачу
Стальной щит и медный таз в придачу Владимир Халип