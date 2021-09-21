ЕС хочет ввести универсальные зарядные устройства для всех смартфонов 1 21.09.2021, 21:54

Еврокомиссия представит соответствующий законопроект в четверг.

Европейский Союз рассмотрит возможность внедрения универсальных зарядных устройств для телефонов, планшетов и наушников. Еврокомиссия представит соответствующий законопроект в четверг.

Об этом пишет Reuters.

В четверг Еврокомиссия может представить законопроект, согласно которому предлагается, чтобы производители гаджетов устанавливали на все свои устройства одно гнездо для зарядки.

Введение универсального зарядного устройства будет удобнее для пользователей и полезнее для экологии.

Отмечается, что принятие проекта может негативно повлиять на компанию Apple, которая сегодня устанавливает на своих гаджетах разъем Lightning, в то время как большинство других компаний-гигантов почти полностью перешли на USB-C.

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