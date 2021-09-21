Денег на пенсии белорусам не хватает 6 21.09.2021, 22:26

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Куда завел страну Таракан.

К обязательной государственной пенсии в Беларуси введут добровольную накопительную. «О достойном доходе в старости нужно заботиться заранее», – заявил Синепалый.

«В Беларуси свыше 2,5 миллионов пенсионеров (примерно 510 тысяч – работающие). Пенсионные выплаты превышают 15 миллиардов рублей и составляют 30 % общих расходов бюджета страны – треть!» – подчеркнул Таракан.

В соседних Польше и Литве трудиться продолжает каждый восьмой пенсионер. В России – каждый пятый. В Украине работает почти 24 процента людей пенсионного возраста. Беларусь лидирует по этому показателю. Здесь трудится 25 % пенсионеров, пишет "Белсат".

«Они продолжают работать, они продолжают платить взносы в Фонд социальной защиты населения. Не то, чтобы это было плохо, но у властей возникает мысль: “А ведь мы им все еще платим пенсию!” Зачем им платить пенсию, если мы рассматриваем ее как трансфер – пособие от государства», – заметила эксперт исследовательского центра BEROC Катерина Борнукова.

Средний размер этого пособия – 513 белорусских рублей или 174 евро. Это одна из самых низких пенсий в регионе. В Украине она на 50 евро меньше, в России – на 25 евро больше. В соседних Польше и Литве пенсии превышают белорусские в три раза. На более высокие выплаты в Фонде социальной защиты населения уже нет денег – объясняет Катерина Борнукова. Власти надеются, что накопительная система мотивирует граждан работать дольше, не обращаясь за пенсией к государству.

«Сегодня каждый работник отдает 35 процентов своего заработка в Фонд социальной защиты населения. Вопрос в том, сколько процентов своего заработка работник может отдать в другой фонд – в накопительный. Очень немного. Доля накопительной системы заведомо будет очень небольшая», – прогнозирует Катерина Борнукова.

В такой ситуации копить на ощутимую добавку к государственной пенсии придется много лет. Пенсионные системы, где гражданин сам откладывает деньги на старость, распространены в Евросоюзе. Однако доверие к банкам и государству там выше, чем в нашем регионе. В России в 2014 году накопительные пенсии граждан правительство внезапно заморозило. Предсказуемостью не отличаются и белорусские власти.

Военным в отставке, которых Лукашенко заподозрил в нелояльности, в мае не только лишили званий, но и обрезали пенсии.

«Нас лишили воинского звания. По закону такое может произойти, если нас признают в чем-то виновными. А это может признать только суд. Но никаких судов ни надо мной, ни над Анисько, ни над Бородачом, ни над другими не было!» – возмущается подполковник КГБ в отставке Валерий Костко.

Почти каждое третье предприятие в Беларуси – убыточное. У государственных заводов все меньше денег на выплаты зарплат, поэтому работающих пенсионеров руководство воспринимает как обузу. Как отметила Катерина Борнукова, их увольняют первыми. Каждый месяц госпредприятия покидают около 6 тысяч пожилых рабочих.

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