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До +11°С ожидается в Беларуси в среду

  • 21.09.2021, 22:55
До +11°С ожидается в Беларуси в среду

Будет облачно.

Дожди и до 11 градусов тепла ожидается в Беларуси 22 сентября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно, по западу с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Ветер прогнозируется северный, северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, днем - 5-11 градусов тепла.

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