Забастовка — это самое мощное оружие против Лукашенко 22.09.2021, 7:41

Последствия для режима будут катастрофическими.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением одного из участников минских протестных чатов:

— Общество — это теперь уже не разрозненные группы, объединенные абстрактным неприятием системы.

Из него уже выделились отдельные сообщества, каждое из которых четко защищает свои интересы. Студенты, медики, пенсионеры, рабочие, частный бизнес, айтишники – все понимают, что останавливаться нельзя.

Госбанки уже просят крупный бизнес досрочно погашать большие кредиты. Вернуть НДС становится все труднее, средств остро не хватает. Налоговые поступления заметно сокращаются, экспорт IT-сектора падает.

Учитывая, что наша экономика и так работала впритык, без резервов, дефицит будет катастрофичен. Закрытие бастовавших заведений тоже передает большой "привет" бюджету Минска. Любое действие по людям рикошетом бьет по экономике.

Друзья, все помнят события, когда была запущена забастовка.

Как бы не старался тогда плешивый представить бастующих кучкой отщепенцев, которых легко заменить, на практике все вышло совсем иначе — квалифицированных работников заменить сложно. Протесты охватили самые успешные предприятия, которые приносили реальные деньги. Любые сложности моментально отражались на финансовых показателях.

Так вот, друзья, забастовка — это самое мощное наше оружие против Лукашеску и его банды.

Забастовка — это наше право.

Забастовка — это самый безопасный вид протеста, который приведет нас к победе над диктатурой.

Остаемся дома! Стачке быть!

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